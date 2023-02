Skitouren-WM: Keine Bündner WM-Medaille

Für den Fideriser Top-Favoriten Arno Lietha endete die Weltmeisterschaft in Spanien mit einer grossen Enttäuschung. Der Saisondominator und Führende im Sprint-Weltcup rutschte in der ersten Viertelfinalserie in der Abfahrt – klar in Führung liegend – wenige Meter vor dem Ziel aus. Vorzeitig aus der Medaillenentscheidung fiel auch der zweite Prättigauer WM-Starter. Der in Serneus lebende Patrick Perreten verpasste in der zweiten Halbfinalserie als Fünfer den Einzug in den Final.