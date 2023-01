Erste Punkte im Weltcup für Emely Torazza

Im nordslowenischen Ljubno fand am 1. Januar das zweite von zwei Skispringen auf der Normalschanze im Weltcup der Frauen statt. Im fünften Anlauf auf höchster Stufe klappte es für Emely Torazza dabei erstmals mit Punkten. Die Schwanderin erreichte mit 79 und 80 Metern den 29. Rang und realisierte damit ihr bestes Ergebnis im Weltcup. Am Tag zuvor belegte die 18-Jährige an gleicher Stätte den 35. Rang. Die Bewerbe in Ljubno gehören zusammen mit zwei Skispringen im österreichischen Villach, Torazza belegte die Ränge 42 und 44, der vierteiligen Silvestertour an.