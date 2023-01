Emely Torazza fliegt bald an zwei Weltmeisterschaften

Im Gegensatz zu vielen anderen Wintersportlern derzeit, bereitet den Skispringerinnen und Skispringern der Schneemangel weniger Sorgen. Um eine Skisprungschanze zu präparieren, benötigt es viel weniger Schnee. «Es wäre aber dennoch schön, in einer Winterlandschaft zu springen», sagt Emely Torazza. In Ljubno sei es besonders prekär gewesen, erzählt sie. «Der Schnee im Zielraum war braun. Ich glaube, sie haben alles zusammengekratzt, was an Schnee in der Umgebung zu finden war.» An ihrer Trainingsstätte in Stams sei der Schneemangel bezüglich Training aber kein Problem, so Torazza.