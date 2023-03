Aerials-Weltcup in St. Moritz: WM-Testevent und WM-Revanche

Vor einer guten Woche setzte Skiakrobat Noé Roth an den Freestyle-Weltmeisterschaften in Bakuriani ein dickes Ausrufezeichen. Der Gewinn der Goldmedaille des 22-jährigen Zugers war der erste Schweizer WM-Titel in der Disziplin Aerials. «Natürlich ist Roths Erfolg ein Glücksfall für uns, und wir hoffen, dass viele Zuschauer am Sonntag beim Weltcup auf der Corviglia dabei sein werden», sagt Daniel Schaltegger. Er weilte in der letzten Woche ebenfalls für einige Tage in Georgien und hat sich vor Ort den Aerials-Wettkampf – und vieles mehr angeschaut.