Norwegische Triumphe an den Ski-OL-Wettkämpfen im Münstertal

Als Tour-Gesamtsiegerin durfte sich die Norwegerin Anna Ulvensoen (NOR) vor zwei Schwedinnen feiern lassen. Beste Schweizerin war Eliane Deininger auf dem sechsten Rang. Auch bei den Männern war ein Norweger nicht zu besiegen. Isak Jonsson siegte. Am nächsten kamen ihm ausgerechnet drei Landsmänner, welche die Plätze 2 bis 4 belegten. So gut wie bei den Frauen konnte keiner aus dem Schweizer Team abschliessen. Bester der Einheimischen war Noel Boos als Elfter.