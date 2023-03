Golberg bezwingt Klaebo auf der Zielgeraden

Der Norweger Paal Golberg gewann zum Abschluss der nordischen Weltmeisterschaften in Planica den 50-km-Lauf in der klassischen Technik mit Massenstart. Der 32-Jährige setzte sich auf der Zielgeraden überraschend gegen den Landsmann Johannes Hösflot Klaebo durch, der seinerseits knapp den Schweden William Poromaa in Schach hielt.

Golberg holte sich erstmals WM-Gold ausserhalb eines Team-Events und sorgte dafür, dass Norwegen in Planica bei den Männern alle sechs Langlaufrennen gewann. Der neunfache Weltmeister und fünffache Olympiasieger Klaebo muss weiterhin warten, um eine letzte Lücke in seinem Palmarès zu schliessen. Noch fehlt ihm die Goldmedaille in einem sogenannten Distanzrennen (15 km, Skiathlon, 50 km).

Die Schweizer Männer peilten die Top 15 an, verloren aber recht früh den Anschluss. Beda Klee belegte Platz 24 mit 5:11 Minuten Rückstand, Jonas Baumann wurde 27.

Die Schweiz ging bei 24 Entscheidungen an dieser WM erstmals seit 2017 wieder leer aus. Norwegen holte ein Dutzend Goldmedaillen, insgesamt 12 Nationen feierten zumindest einen Podestplatz.