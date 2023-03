Carla Wohler aus Scuol gewinnt den 22. Engadin Frauenlauf

«Dieses Rennen wollte ich schon immer gewinnen», strahlte Carla Wohler am Ziel des Engadin Frauenlaufs in S-chanf. Das heisst es in einer Mitteilung. Wohler lief mehr als zwei Minuten schneller als die Vorjahressiegerin und stellte mit 38 Minuten und 26,6 Sekunden einen neuen Streckenrekord für die 17 Kilometer lange Strecke auf. «Das ganze Rennen war unheimlich schnell und alle mussten ständig auf der Hut sein, denn es wurde laufend angegriffen», sagt die 22-jährige Siegerin. Die neue Rekordzeit ist kein Zufall: «Die gesamte Strecke ist in einem exzellenten Zustand», lobt sie die Kulisse. «Bei diesen Bedingungen zu laufen hat riesigen Spass gemacht.»

Zusammen mit Helena Guntern konnte Wohler sich nach Zuoz etwas absetzen und es kam zum Zweier-Sprint: «Sprints sind noch nicht meine grösste Stärke», sagte die mit 0,2 Sekunden hauchdünn geschlagene Zweite nach der Siegerehrung. «Und am Ende hatte Carla einfach den etwas besseren Ausfallschritt». Dritte wurde die Zwillingsschwester der Gewinnerin, Gianna Chiara Wohler. Sie verlor 15,4 Sekunden.

«Hier habe ich den grössten Teil meines Lebens verbracht; hier zu gewinnen, bedeutet mit heute alles!» – Carla Wohler, Siegerin 22. Engadin Frauenlauf

Die drei Frauen auf dem Podest kennen sich seit Jahren, wie es weiter heisst: Guntern und die Wohler-Schwestern hatten im Hochalpinen Institut Ftan zusammen trainiert. Dass die Zwillinge heute für Spiez starten, hat mit dem Umzug ihrer Eltern ins Berner Oberland zu tun. Dennoch fühlt die Siegerin sich im Engadin zuhause: «Hier habe ich den grössten Teil meines Lebens verbracht; hier zu gewinnen, bedeutet mit heute alles!». Schon in einer Woche will Carla Wohler gleich noch einmal zuschlagen: Auf die Frage nach ihrem Ziel für den Engadin Skimarathon sagt sie, ohne zu zögern: «Ich will in die Top Ten.»