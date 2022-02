Sie wünscht sich eine schlaflose Nacht

Am späten Dienstagnachmittag schreibt Alina Meier, ob man den geplanten Telefontermin nicht um einen Tag verschieben könnte. «Bin etwas im Stress.» Es sind schliesslich ereignisreiche Tage Ende Januar für die 25-jährige Langläuferin aus Davos. Am Sonntagabend kam das SMS ihres Trainers – und die Gewissheit, dass sie definitiv an den Olympischen Spielen dabei ist. Grosse Party? Nein. Am Montag standen für die Wirtschaftsstudentin Prüfungen an. Und dann: Packen. Für das fünftägige Trainingscamp im Engadin. Und für Olympia. Nach Hause ging es zwischendurch nicht mehr.