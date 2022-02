Sie schreibt ihre Märchenstory auf einem Glarner Brett

Von Christian Zwahlen

Am Mittwoch, 9 Februar, erreicht folgende Nachricht ihren Empfänger in Braunwald: «thx hansjuerg you have made a huge contribution you have helped me design my boards that are unmatched!» Es ist Lindsay Jacobellis, die sich bei Hansjürg Kessler meldet. Soeben hat sie es doch noch zu Olympiagold geschafft.