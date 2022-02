Sie fühlt sich wieder wohl

Es ist noch gar nicht so lange her, da arbeitete Alexia Paganini mit Stéphane Lambiel zusammen. Von New York war sie zurückgekehrt, um in Champéry neue Reize zu setzen. Mitten während der Coronapandemie. An der Seite des erfolgreichsten Schweizer Eiskunstläufers aller Zeiten. Dem zweifachen Weltmeister und Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele 2006 in Turin. Doch kann ein erfolgreicher Läufer auch ein guter Trainer sein?