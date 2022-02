Schneechaos? Keineswegs!

Kann das wirklich wahr sein? Als ich Anfang Woche frühmorgens den Vorhang ziehe, begrüssen mich nicht wie sonst Sonnenstrahlen, sondern Schneeflocken. Die ganze Nacht hindurch hat es geschneit. Ich denke: Endlich verdienen die Olympischen Winterspiele in Peking ihren Namen. Endlich fühlt man sich an die dazu passenden Bedingungen für den Wintersport erinnert. Und endlich ist es auch okay, dass es ab dem späteren Nachmittag bis –20 Grad kalt werden kann. Schliesslich lassen die äusseren Umstände ja nun auch auf die eisige Kälte schliessen.