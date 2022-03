Rücktritt mit grossem Optimismus

Hiermit gebe ich meinen Rücktritt vom professionellen Wettkampfsport bekannt. Die in dieser Saison noch ausstehenden Weltcuprennen werden meine letzten als Snowboard-Profi sein. Wow. Diese Sätze hören sich wahnsinnig trocken an! Dabei sage ich das mit Freude, mit grossem Optimismus und mit viel Dankbarkeit.

Ich dachte immer, dass es auf meine immer gleichen vier Kriterien ankommt, ob ich noch weitermache oder nicht: Erstens möchte ich motiviert sein und Freude haben. Zweitens möchte ich erfolgreich sein. Drittens muss es körperlich funktionieren, und viertens muss das Umfeld stimmen. Mit dem Umfeld meine ich die Familie und meine Sponsoren. In letzter Zeit ist aber noch etwas anderes dazugekommen: Ich habe den Drang und die Lust, etwas anderes anzupacken, Neues zu lernen und mich auf eine andere Art herauszufordern. Dieser Drang wurde in den vergangenen Monaten immer stärker, und jetzt ist es für mich der richtige Zeitpunkt, ganz auf diese Stimme zu hören.

Der Umstand, dass ich in meiner Karriere mehr erreicht habe, als ich mir zu Beginn je erträumt habe, ist natürlich hilfreich bei dieser Entscheidung. Ich schätze es sehr, dass ich diesen Schritt aus einer inneren Ruhe und aus eigener Entschlossenheit fällen kann. Spätestens seit meiner Rückenverletzung wurde mir klar, dass dies im Spitzensport nicht immer möglich ist. Umso dankbarer bin ich über viele Dinge, wie sie in meiner Karriere gelaufen sind. Ich habe mit extrem viel Arbeit und hohem Risiko meine wichtigsten Ziele erreicht und durfte eine wahnsinnig tolle Zeit erleben.

Der grosse Höhepunkt war natürlich 2018 der Olympiasieg in Südkorea. Am wichtigsten Tag habe ich das beste Rennen meiner Karriere abgeliefert und zeigte von A bis Z fehlerfreie Läufe. Auch der Gewinn der grossen Kristallkugel für den Gesamtweltcup bedeutet mir sehr viel, da es zeigte, dass ich auch über eine ganze Saison der Beste sein konnte.

Für mich bleiben aber nicht nur die Erfolge in Erinnerung, sondern auch die vielen Menschen, welche mich bis heute unglaublich toll unterstützt haben. Diese Freundschaften sind das, was ein Leben lang bleibt und langfristig viel wichtiger sind als alle Medaillen und Pokale. Diese Trainer, Supporter und Freunde waren in den besten, aber auch in den schlimmsten Momenten meiner Karriere dabei. Daraus ist eine spezielle Verbindung entstanden, welche ich unendlich schätze und für welche ich mich von Herzen bedanke. Das Gleiche gilt auch für alle Fans und Follower und für alle Leser meiner Kolumne – vielen Dank für eure Unterstützung und für die Rückmeldungen, die mich immer wieder zum Denken angeregt haben und mich schlussendlich als Mensch weitergebracht haben.

Wollen Sie wissen, wie es nun weitergeht? Ganz ehrlich – ich weiss es selber noch nicht. Zumindest noch nicht genau. Ich schaue mich aktuell auf dem Arbeitsmarkt um und versuche, mir die besten Optionen zu erarbeiten. Dabei bin ich wirklich sehr froh, dass ich zusätzlich zu meiner Berufserfahrung als Profisportler auch noch einen Masterabschluss vorweisen kann. Ich bin ambitioniert und möchte auch in meiner zweiten Karriere etwas erreichen. Und hier hilft mir das Studium – einerseits als theoretische Grundlage –, andererseits kann ich mich auf Stellen bewerben, welche diese Qualifikation explizit erfordern. Ich bin froh, dass ich mich frühzeitig mit dem Karrierenende auseinandergesetzt habe und mich darauf vorbereitet habe. Das empfehle ich auch allen jungen Athleten: Gebt immer maximal Gas im Sport. Aber vergesst dabei nicht, dass die Zeit nach dem Sport mindestens doppelt so lange dauern wird als die Zeit im Sport. Macht etwas daraus!

Der 35-jährige Snowboarder Nevin Galmarini aus Ardez erzählte im letzten Jahr monatlich aus seinem Sportler- und Privatleben. Ende Saison tritt der Olympiasieger zurück.

Im Exklusiv-Interview mit Jan Zürcher spricht Galmarini erstmals öffentlich über seinen Rücktritt: