Planoiras eröffnet Swiss-Loppet-Saison

Von Christian Weder

Im Veranstaltungskalender der Ferienregion Lenzerheide ist der Planoiras Volkslanglauf seit Jahren fester Bestandteil. Die 25 Kilometer lange Strecke führt von der Roland Arena in Lantsch/Lenz über ein Teilstück der Tour-de-Ski-Strecke und anschliessend nach Lenzerheide und Parpan sowie zurück zur Luziuswiese in Lenzerheide. Die kürzere rund 12 Kilometer lange Planoirino-Strecke wendet bereits bei Canols und kehrt ebenfalls zur Luziuswiese in Lenzerheide zurück.