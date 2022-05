Planlos glücklich

Es herrscht bestes Wetter an diesem Frühlingstag in Davos. Auch bei Laurien van der Graaff herrscht sichtlich gute Stimmung. Sie nimmt sich ausreichend Zeit, um ein wenig über den Sport und das Leben zu sinnieren. Etwaige Eile oder strikt einzuhaltende Trainingspläne liegen ohnehin hinter der 34-jährigen vormaligen Profi-Langläuferin mit dem besonderen Faible für den Sprint in der freien Technik. Denn seit einem Monat gibt es die auf ihre Tätigkeit fixierte Spitzensportlerin nicht mehr.