Coral Boy triumphiert am zweiten Renntag beim White Turf in St. Moritz

von Markus Monstein

Strahlender Sonnenschein, spannende Rennen und Nervenkitzel beim Wetten. Wer diesen Sonntag am zweiten White-Turf-Renntag auf dem St. Moritzersee dabei war, kam auf seine Kosten. Zumal im Unterschied zum Eröffnungstag eine Woche zuvor sämtliche Rennen wie geplant auf den vorgesehenen Parcours gelaufen werden konnten. So kam das Publikum auch in den Genuss der St. Moritzer Weltexklusivität Skikjöring. Offiziell 10 000 Zuschauer sorgten für einen hervorragenden Wettumsatz in Höhe von 90'266 Franken (71'396 Franken, Vorsonntag 75'701 Franken).