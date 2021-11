Peking ist weit weg

Ach ja, die Diskussion über ihre sportliche Zukunft. «Keine Frage wird mir aktuell so oft gestellt», sagt Selina Gasparin mit einem Lachen im Gesicht. Mit den Jahren entwickelte sie zumindest nach aussen hin eine bemerkenswerte Routine in jener besonders wichtigen, weil endgültigen Kardinalfrage. «Ursprünglich plante ich bloss bis zu den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi», verrät sie. Und nun ist sie immer noch da, die Pionierin des Schweizer Biathlons, die ihren Sport hierzulande geprägt hat wie niemand anders.