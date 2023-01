Para-Langläufer Tavasci: «So einen guten Saisonstart hatte ich noch nie»

Für die Para-Wintersportler steht ein Grossereignis vor der Türe. Während sich die Skirennfahrer in diesen Tagen im spanischen Espot an einer Weltmeisterschaft messen, findet im schwedischen Östersund eine Langlauf-WM statt. Mit Luca Tavasci ist dort auch ein Engadiner dabei. Der 29-Jährige fühlt sich so gut in Form wie kaum einmal zuvor.