Odermatt ist der Faktor

Gleich 15 Schweizer Medaillen setzt Ralph Stöckli an den heute Freitag beginnenden Olympischen Winterspielen in Peking zum Ziel. Es ist die gleiche Anzahl, wie die effektiv erreichten Auszeichnungen vor vier Jahren in Pyeongchang. Eine tiefere Zielsetzung konnte der Chef de Mission von Swiss Olympic nicht formulieren, man will ja bekanntlich im Sport jeweils Fortschritte machen und nach Grösserem als dem schon Erreichten streben. Bereits «stehen bleiben», setzt man normalerweise mit Rückschritt gleich. Weshalb das in diesem Fall nicht so ist?