Nachhaltigkeit wird gross geschrieben

Daneben hat diese Arbeitsgruppe auch eine beratende Funktion für das WM-OK. «Der Grossanlass soll natur- und sozialverträglich sowie wirtschaftlich angemessen durchgeführt werden», lässt sich Daniel Schaltegger, CEO der Freestyle WM, in der Mitteilung zitieren. In den nächsten Wochen und Monaten wird das Team Nachhaltigkeit deshalb in regelmässigen Sitzungen seine Arbeit vorantreiben. Ziel ist es, möglichst bald eine Handlungsanleitung für das WM-OK zu erarbeiten. Auf diese Weise können nachhaltige Ansätze in die aktuell bestehenden Planungs- und später in die nötigen Umsetzungsaufgaben einfliessen und bewertet werden.