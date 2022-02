Mit Galgenhumor geht Cologna in seinen letzten Wettkampf

Gegen Ende der Karriere mehren sich die Stimmen. Diejenigen, die nach dem Weshalb fragen. «Weshalb tut er sich das noch an? Er hat doch alles erreicht.» Wird man mit einer solchen Frage konfrontiert, hat man in einer langen Karriere viel Erfolg gehabt. Ausserordentlich viel Erfolg. So wie der vierfache Olympiasieger Simon Ammann, der aber seit 2011 und WM-Bronze an Grossanlässen keine Stricke mehr zerriss. Dem Skispringen aber bis zu den aktuellen Olympischen Spielen in Peking während elf weiteren Jahren treu geblieben ist. Wohl einfach, weil er so fest liebt, was er tut.