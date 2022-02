Michael Vogt wird Schweizer Meister im Viererbob

Heute fanden am Olympia Bob Run St. Moritz - Celerina die letzten Rennen der Schweizer Meisterschaften 2022 statt. Die Schweizer Meisterschaften wurden aufgrund des engen Terminkalenders der Weltcup- und EuropacupfahrerInnen gesplittet.

Das letzte Rennen des Tages, der Wettkampf im Viererbob, wurde zu einem spannenden Krimi: Nach dem ersten Lauf verzeichneten die Top-Teams nur sehr knappe Abstände. Am Ende setzten sich die Favoriten des Bobteams Vogt um Michael Vogt, Silvio Weber, Quentin Juillard und Sandro Michel mit einem Vorsprung von 0,23 Sekunden auf den Halbzeitführenden Timo Rohner mit seinem Team durch. Bronze ging an Cédric Follador, der 0,95 Sekunden auf Vogt verlor.

Die restlichen Rennen

Als erstes fuhren in St. Moritz die Skeletonjuniorinnen und -junioren ihre Rennen: Da bei den Frauen nur 2 Teilnehmerinnen gemeldet waren, wurde das Rennen zwar gefahren, aber der Schweizer Meistertitel nicht vergeben, da es mindestens drei Teilnehmerinnen sein müssen. Sara Schmied setzte sich mit 1,63 Sekunden Vorsprung auf Simone Buff durch. Bei den Männern gewann Vinzenz Buff und freute sich somit über den Schweizer Meistertitel in der Kategorie Skeleton Junioren. Valentino Buff (+1,93 Sekunden) belegte Rang zwei und Aris Spillmann (+2,15 Sekunden) Rang drei.



Im Monobob der Frauen setzte sich Martina Fontanive vor Debora Annen und Inola Blatty durch. Favoritin Melanie Hasler konnte wegen eines technischen Defekts am Bob den zweiten Rennlauf nicht mehr fahren. Die Juniorinnenwertung entschied Debora Annen vor Inola Blatty und Selina Isler für sich.



Bei den Junioren fuhren vier Teilnehmer im Monobob um die Medaillen. Flavio Abt setzte sich vor Lars und Nils Grüninger durch.



Vor dem Abschluss im Viererbob waren noch die Zweierbob-Junioren an der Reihe. Fabian Gisler und Felix Zweifel durften sich über den Schweizer Meistertitel freuen. Silber ging an Kilian Rohn und Tobias Gnägi. Platz drei belegten Jan Scherrer und Pascal Bittel. (so)