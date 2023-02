Pralong gewinnt den Volkslauf Sertig Classic in Davos

Vor der WM-Teilnahme unterzog sich Langläufer Candide Pralong am Sonntag noch einen letzten Formtest in Davos. Am klassischen Langlaufrennen Sertig Classic setzte sich der Schweizer Spitzenläufer erwartungsgemäss durch, wie die Veranstalter in einer Medienmitteilung schreiben. Sieben Minuten Vorsprung lief Pralong auf den 21 Kilometern ins Sertigtal heraus. Zweiter wurde Daniel Gräser aus Unterberg, Dritter Robin Locher aus Herisau.