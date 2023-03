Langläufer Valerio Grond: Saison des Fortschritts nicht ohne Wermutstropfen  

Am Montag ist Valerio Grond heimgekehrt aus dem finnischen Lahti, wo am Wochenende der Schlusspunkt im Langlauf-Weltcup über die Bühne ging. Für den 22-jährigen Davoser resultierte mit einem zehnten Rang im Sprint in der klassischen Stilart ein erfreulicher Schlusspunkt. Das war so nicht zwingend zu erwarten, wie Grond einräumt. Seit dem schmerzhaften, krankheitsbedingten Aus für die Weltmeisterschaften in Planica Ende Februar hatte er sich vergeblich auf der Suche nach seiner Verfassung der ersten Saisonhälfte befunden.