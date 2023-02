Heimsieg für italienische Staffel - Schweizer Achte

Die italienische Langlauf-Staffel mit dem sprintstarken Schlussläufer Federico Pellegrino kam beim Weltcup in Toblach zu einem überraschenden Heimsieg. Es war der erste Erfolg im Weltcup nach 17 Jahren. Schweden und Norwegen, das ohne den etatmässigen Schlussläufer Johannes Hösflot Klaebo antrat, belegten die Plätze 2 und 3.

Das Schweizer Quartett mit Cyril Fähndrich, Beda Klee, Candide Pralong und Roman Furger belegte unter 15 Staffeln den 8. Platz.

Bei den Frauen siegte in der einzigen Staffel in diesem Weltcup-Winter Norwegen, Schweizerinnen waren keine am Start. Es waren die letzten Rennen vor der WM in Slowenien, die am 22. Februar beginnt.