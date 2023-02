Gross und Klein messen sich am Sardonalauf in Elm

von Barbara Bäuerle-Rhyner

Der Sardonalauf in Elm ist der Dritte von neun Wettkämpfen, welcher im Rahmen des Voralpencups in der Wintersaison 2022/23 ausgetragen wird. Die zwei ersten Rennen, Vättnerlauf und Glärnischlauf vom Dezember beziehungsweise Januar, wurden jedoch in Folge Schneemangels abgesagt. Beim Cup handelt es sich um einen Langlauf-Wettkampf im Gebiet des Ostschweizer Skiverbandes (OSSV), des Skiverbands Sarganserland Walensee (SSW), des Zürcher Skiverbandes (ZSV) und des Liechtensteinischen Skiverbandes (LSV), der aus verschiedenen Wettkämpfen während der ganzen Saison die besten Wettkämpferinnen und Wettkämpfer sowie Klubs in den entsprechenden Kategorien ermittelt.