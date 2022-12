Grond verpasst Heimweltcup in Davos

Das Schweizer Langlauf-Team und die Organisatoren von «Davos Nordic» müssen am Tag vor dem Heimweltcup in Davos einen herben Rückschlag hinnehmen. Der einheimische Sprinter Valerio Grond aus Davos Monstein leidet an einer Erkältung. Er kann deshalb am Samstag nicht zum Sprint in der freien Technik antreten. Der 22-Jährige amtierende U23-Weltmeister war der Hoffnungsträger der Schweizer Männer auf eine Spitzenklassierung beim Heimspiel. Er hatte sich im bisherigen Saisonverlauf in Kuusamo (Rang 21), Lillehammer (22.) sowie Beitostölen (11.) im Weltcup in guter Verfassung präsentiert. Die Strecke vor der Haustüre scheint ihm zudem zu liegen. Vor zwei Jahren hatte Grond in Davos mit dem Finalvorstoss und Rang 6 ein bemerkenswertes Debüt im Weltcup gegeben. Diese Leistung bestätigte er im vergangenen Winter mit Rang 11.

Neben dem Sprint-Spezialisten Grond kämpft aktuell auch Distanzläufer Jonas Baumann mit einer Erkältung. Ob der 32-Jährige aus Davos am Sonntag den Wettkampf über 20 Kilometer in der freien Technik mit Intervallstart bestreiten kann, wird sich kurzfristig entscheiden.