Glarner Langläufer schaffen es in Bayern aufs Podest

von Thomas Kälin

Die sechs von Pro Nordic unterstützten Langläufer schlugen sich an den bayerischen Landesmeisterschaften in Oberstdorf achtbar. Knapp hinter den deutschen Continental-Cup-Läufern Josef Fässler (1.) und Kilian Koller (2.) erreichte der Elmer Mario Bässler über 10 km Skating die drittschnellste Zeit. Knapp dahinter folgte Severin Bässler, der nach starkem Beginn in der letzten Runde etwas nachliess und aufs Podest schliesslich 15 Sekunden verlor.