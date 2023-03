Engadin Skimarathon: Giuliana Werro schwebt im siebten Langlaufhimmel

Als Giuliana Werro an diesem für sie so ereignisreichen Tag im Zielraum des Engadin Skimarathons in S-chanf von Interview zu Interview gelotst wird, scheint die 23-Jährige irgendwo im siebten Langlaufhimmel über den Dingen zu schweben. Ein zufriedenes, breites Dauerlachen weicht nicht mehr aus ihrem Gesicht. «Ja, es braucht wohl ein wenig Zeit, bis ich diesen Tag und diesen Sieg wirklich realisiert habe», sagt sie. Gewinnerin der 53. Austragung des Klassikers in der Heimat, das muss die Athletin vom Skiclub Sarsura Zernez wirklich erst sacken lassen.