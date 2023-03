Engadin Skimarathon: Fragen um Vorjahressieger

Auch das noch: Im «Problemwinter» 2022/23 droht den Organisatorenanisatoren des Engadin Skimarathons quasi auf der Zielgeraden der nicht eben einfachen Vorbereitungen zur 53. Austragung neues Ungemach. Am Samstag ist je nach Prognose Schneefall oder gar Regen bis in höhere Lagen im Engadin vorhergesagt. Das kann Einfluss auf die Austragung haben. Menduri Kasper, Geschäftsführer im Engadin, will sich nicht verrückt machen lassen von den Dingen, die da vielleicht am Himmel über seiner Engadiner Heimat aufziehen werden.