Dieses Bündner Quintett geht an der Langlauf-WM auf Medaillenjagd

Alina Meier

Auch Alina Meier kämpfte zu Beginn der Saison mit gesundheitlichen Problemen, stieg erst im Dezember in den Weltcup ein. Bestes Ergebnis: Rang 14 Ende Januar in Livigno. Hinzu kommen weitere Top-20-Plätze in Davos und Toblach, stets in ihrer Spezialdisziplin Sprint. Dass der WM-Sprint in der klassischen Disziplin stattfindet, kommt ihr definitiv nicht entgegen. Kurz vor der Abreise nach Planica feierte die Davoserin übrigens ihren 27. Geburtstag. An ihrer bislang einzigen WM 2021 in Oberstdorf gabs die Ränge 7 (im Team) und 45 (Einzel).