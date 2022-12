Die Tour de Ski ist ein gern gesehener Gast im Tal

Als in Tschierv die Aufbauarbeiten für die Tour de Ski begannen, verliefen die Vorbereitungen zunächst wie geplant. Vieles ist längst Routine, denn seit 2013 hält das Premiumprodukt des Langlaufs im Zweijahresturnus Hof in der beschaulichen Heimat von Dario Cologna quasi am Ende der Schweiz. Die anhaltenden Regenfälle über die Weihnachtstage beeinträchtigen dann jedoch die Planungen. Die bereits hergerichteten Loipen fielen teilweise den ergiebigen Niederschlägen zum Opfer. «Die Schneeproduktion war wegen der hohen Temperaturen nicht möglich.