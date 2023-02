Die Glarner sind stark im Sprint und weniger stark im klassischen Stil

Das vierte Rennwochenende im Rahmen des Continental Cups der Langläufer fand in Campra statt. Die Teilnehmer aus zwölf Nationen fanden wie immer an diesem Anlass im Bleniotal hervorragende Bedingungen vor. Am Start fehlten die Spitzenläufer, die sich in Planica auf die Weltmeisterschaften vorbereiteten.