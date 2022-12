Die 17. Tour de Ski startet in der Val Müstair

Zum sechsten Mal seit 2013 wird in der Val Müstair am 31. Dezember 2022 und 1. Januar 2023 ein Teil der Tour de Ski ausgetragen, die sich im Zweijahresrhythmus mit dem anderen Schweizer Standort Lenzerheide abwechselt. Dieses Mal fungiert die Strecke in Tschierv als Startetappe, heisst es in einer Medienmitteilung. Fortgesetzt wird die Tour am 3. und 4. Januar in Oberstdorf (DE), bevor sie vom 6. bis 8. Januar in Val di Fiemme (IT) ihren Abschluss findet.