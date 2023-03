Der Engadin Skimarathon geht vom Originalstart los

Vor ein paar Wochen war es gewiss, ob die mehr als 12 000 Läuferinnen und Läufer am Engadin Skimarathon in diesem Jahr am zweiten Sonntag im März vom klassischen Startort in Maloja das jährliche Abenteuer über 42 Kilometer ins Ziel nach S-chanf in Angriff nehmen dürfen. Fehlender Schnee auf dem Silser- und Silvaplanersee brachten eine Verlegung des Starts aufs Tapet.