Kälin steigt auf, Hiernickel wird Biathletin, Ammann macht wohl weiter

Nadja Kälin aus St. Moritz wird für ihre starken Leistungen in der vergangenen Saison belohnt. Die Langläuferin mit Jahrgang 2001 schafft den Aufstieg vom B ins A-Kader. Ansonsten bleibt aus Südostschweizer Sicht kadermässig vieles beim Alten in der nächsten Saison, in der Dario Cologna und Laurien van der Graaff nach ihren Rücktritten nicht mehr dabei sein werden.