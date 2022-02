Julie Zogg: «Es ist nervenaufreibend»

von Reto Voneschen

Eigentlich ist Julie Zogg eine ganz muntere Person. Offen, freundlich, lebenslustig. Wer ihr aber in den letzten Tagen begegnete, musste damit rechnen, dass sie sehr kurz angebunden war. Das hatte einen Grund: Olympische Winterspiele in Peking. Und da heisst es für alle Athleten, ja nicht noch eine Covid-19-Ansteckung riskieren. Denn eine solche könnte das Ende der olympischen Träume bedeuten, noch bevor die Spiele in China beginnen.