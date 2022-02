Im Schatten von Cologna versprüht einer Zuversicht

Die Mixed-Zone muss Jonas Baumann in diesem Moment unendlich lange vorkommen, als er sich nach Rennschluss über die paar Treppentritte den Weg zu den Journalisten bahnt. Schon lange zuvor hat ein Betreuer ausrichten lassen, dass es wohl noch eine Weile dauern werde, weil Jonas noch etwas Zeit zur Erholung brauche. Denn der 31-jährige Bündner hat im Skiathlon an den Olympischen Spielen in Peking alles aus sich herausgeholt. «Auf den letzten zwei Kilometern war es gar etwas zu viel», sagt er.