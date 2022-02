Am Wochenende ging es mit dem Flug ins Ungewisse nach Peking los, das Olympiaabenteuer von Nadja Kälin. Sie ging es an, wie sie in dieser Saison auch in der Langlaufloipe auftrat: locker und unbeschwert. «Im Moment passt alles. Ich freue mich riesig auf meine Olympischen Spiele. In erster Linie will ich alle Eindrücke aufnehmen und meine bestmögliche Leistung abrufen», sagt die 20-jährige Athletin aus St. Moritz. Sie hatte bereits über den Jahreswechsel in Sachen Selektion klare Fakten geschaffen. Nach zwei Podestplätzen im Alpen Cup im Dezember im österreichischen St.