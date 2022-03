«Ich hätte nie einen so grossen Leistungssprung erwartet»

Die Paralympics-Delegation der Schweiz ist am Montagabend aus Peking zurückgekehrt. Unter ihnen auch Luca Tavasci aus Samedan. Der 28-jährige Langläufer ist mit den Leistungen an seinen drei Wettkämpfen sehr zufrieden. Er sagt: «Ich habe das Optimum herausgeholt.» Doch ihm ist bewusst: Will er noch mehr erreichen, muss er sich in Zukunft noch stärker auf den Sport konzentrieren können.