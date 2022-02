Hingestolpert vor vier Jahren, jetzt klar fokussiert

von Jörg Greb

Jetzt ist es also so weit: Das grosse Highlight steht für ­Lydia Hiernickel unmittelbar bevor. Zuletzt hat sich die 25-Jährige konzentriert vorbereitet – in St. Moritz, im Vorbereitungscamp der Schweizer Olympia-Langläufer. «Es ist alles wunschgemäss verlaufen», sagt die Glarnerin. Das heisst: Sie ist gesund geblieben, hat die letzten Akzente bei der Formoptimierung so gesetzt, wie sie und Coach Ivan ­Hudac es vorgesehen hatten.