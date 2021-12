«Habe geschrien wie am Spiess»

«Mein Geschrei hat man sicher bis zum Bahnhof Einsiedeln runter gehört», sagt Karin Baserga. Das wären dann fast 900 Meter Luftdistanz. Sie spricht den Moment an, als am Sonntagabend bei den «Swiss Sports Awards» der Name von Amy Baserga gefallen ist. Eine erste Erleichterung für die Mutter der 21-jährigen Biathletin, die just in diesem Moment zum «Best Talent Sport» gekürt worden ist. Eine Erleichterung und gleichzeitig auch eine Belohnung für die ungezählten Stunden Unterstützung für ihre Tochter.