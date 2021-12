Grünes Licht für die Tour de Ski

Zum 16. Mal wird heute Dienstag die Tour de Ski lanciert. Der Startschuss zum Mehrtagesspektakel des Langlaufs erfolgt in der Roland Arena in Lantsch/Lenz. Die diesjährige Edition steht im Zeichen der letzten Teilnahme von Dario Cologna. Der erfolgreichste Schweizer Langläufer aller Zeiten ist mit vier Siegen Rekordgewinner des einst vom Bündner Jürg Capol initiierten Wettkampfformats. Lantsch/Lenz ist zum fünften Mal Etappenort. Es geht los mit einem Sprint in der freien Technik. Am Mittwoch folgen die Distanzrennen in der klassischen Stilart im Einzelstartformat. Für Cologna geht es darum, nach durchzogenem Saisoneinstand Fahrt aufzunehmen Richtung Olympische Spiele in Peking. Am Tag vor dem Tour-Start gab es indes Diskussionen bei den Entscheidungsträgern des Kantons Graubünden über die Durchführung. Sie endeten mit grünem Licht für die Organisatoren. Stand Montag Abend kann der Anlass wie geplant vor Zuschauern stattfinden.