Gipfeltreffen zum Saisonende

Zum traditionellen Saisonabschluss treffen sich diese Woche die besten Slopestyle-Athleten aus aller Welt im Corvatsch Park. Neben den Freeskiern kämpfen auch die Snowboarder anlässlich des FIS Freeski & Snowboard World Cup Corvatsch in Silvaplana um die letzten Weltcuppunkte des Winters.

Es ist bereits das neunte Mal, dass die weltbesten Freeskier Ende Saison im Engadin zusammenkommen. Das Weltcupfinale am Corvatsch ist ein fester Bestandteil des Freeski-Kalenders – und seit dem letzten Jahr auch für die Snowboarder. Neben dem Preisgeld von insgesamt 100'000 Franken und den Event-Titeln geht es zwischen dem 24. und dem 27. März 2022 im Corvatsch Park auch und die grossen und kleinen Kristallkugeln.

Ragettli gut im Rennen

In Silvaplana wird auch entschieden, wer die Kristallkugeln für den Gesamtweltcup und die Disziplinenwertung in Empfang nehmen darf. Bei den Freeskiern ist das Rennen ziemlich offen. Der Norweger Birk Ruud führt im Gesamtweltcup mit 36 Punkten Vorsprung auf den Flimser Andri Ragettli. In der Slopestyle-Wertung führt der Bündner das Klassement an, 50 Punkte vor Ruud. Für Ragettli liegen an diesem Wochenende im Engadin also gleich zwei Kugeln in Reichweite. Bei den Frauen hat Sarah Hoefflin als Zweite in der Slopestyle-Wertung (40 Punkte Rückstand) noch Chancen auf die Kugel.

Im Snowboard-Wettkampf haben die Schweizerinnen und Schweizer keine Chancen mehr auf eine Kugel. Eröffnet werden die Wettkämpfe am Donnerstag mit der Freeski-Qualifikation der Frauen. (so)

Das volle Programm

Donnerstag, 24. März:

09.55 Freeski Qualifikation Frauen

12.40 Freeski Qualifikation Männer

Freitag, 25. März:

09.55 Snowboard Qualifikation Frauen

12.40 Snowboard Qualifikation Männer

Samstag, 26. März:

12.00 Freeski Final Frauen, Run 1

12.18 Freeski Final Männer, Run 1

12.51 Freeski Final Frauen, Run 2

13.08 Freeski Final Männer, Run 2

Sonntag, 27. März:

12.00 Snowboard Final Frauen, Run 1

12.18 Snowboard Final Männer, Run 1

12.51 Snowboard Final Frauen, Run 2

13.08 Snowboard Final Männer, Run 2