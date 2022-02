Gerne spielt er die Macht des richtigen Wortes aus

Er kennt sie schon seit klein auf. Die Schweizer Snowboarderinnen und Snowboarder aller Disziplinen, die aktuell an den Olympischen Winterspielen in Peking um Medaillen kämpfen. Joe Zangerl, der 61-jährige Österreicher, der in Ftan bei Scuol das Hochalpine Institut leitet und dort während der Schulzeit lebt. Nun aber wie die Sportlerinnen und Sportler in Peking weilt. Er meldet: «Alles ist gigantisch hier. Die Unterkünfte sind grosszügig gestaltet und die Leute sehr freundlich. Ich kann nur Positives berichten.»