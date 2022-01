Galmarini verpasst Heimweltcup in Scuol

Zum fünften Mal sind am Samstag die weltbesten Snowboarderinnen und Snowboarder in Scuol zu Gast und kämpfen am Ftaner Hang auf Motta Naluns um Weltcup-Punkte. Unter den 120 angemeldeten Athletinnen und Athleten aus 20 Nationen befindet sich auch Nevin Galmarini. Der Bündner hätte in Scuol seinen Heimweltcup bestreiten wollen.

Hätte, denn wie Galmarini auf Instagram mitteilt, wird er am Samstag nicht am Start stehen. Er sei positiv auf Covid-19 getestet worden und befinde sich in Quarantäne. Ebenfalls verpasse er den Weltcup in Bad Gastein. «Ich versuche positiv zu bleiben und hoffe, dass ich am 14. Januar im Weltcup in Simonhöhe wieder dabei sein kann», so Galmarini.