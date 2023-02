Erstes internationales Jägerskirennen in St. Antönien

Am vergangenen Samstag haben sich 127 Waidfrauen und Waidmänner zum ersten internationalen Jägerskirennen in St. Antönien versammelt. Nebst dem Skifahren mussten die Jägerinnen und Jäger auch ihr Können an der Waffe beweisen. Da die Preise aber unabhängig von der gefahrenen Zeit verlost wurden, standen das Zusammensein und die Freude im Vordergrund. Hier ein kleiner Vorgeschmack: