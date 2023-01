Reto Poltera: Der Architekt eines Lebensgefühls

Etwas oberhalb der monströsen Halfpipe, sie wird nicht bloss von ihren Machern als das Nonplusultra in der Szene gepriesen, steht auf dem Crap Sogn Gion in Laax das «Café No Name». Hier gönnen sich Snowboarder aller Couleur zwischen ihren Runs gerne ein Moment des Innehaltens und Sinnierens. Reto Poltera fühlt sich in diesem Umfeld besonders gut aufgehoben. Ein Schwatz hier, ein aufmunterndes Schulterklopfen dort.