Gasser, Oldham und zwei US-Boys: Sie dominieren die Freestyle-Quali in Silvaplana

Am ersten Wettkampftag des Freestyle-Weltcupfinals in Silvaplana schnitt die Swiss-Ski-Delegation unterschiedlich ab. In der von der Österreicherin Anna Gasser gewonnenen Snowboard-Qualifikation schafften etwas überraschend mit Ariana Burri (Eschenbach) und Andrina Salis (Moosseedorf) beide Schweizerinnen den Einzug in den Final vom Sonntag.

Nicht am Start stand Mona Danuser aus Flims. Die Bündnerin ist in den letzten Tagen am Norovirus erkrankt und musste ihre Teilnahme kurzfristig absagen. Die Snowboard-Qualifikation der Männer findet auf dem Corvatsch am Freitag statt.