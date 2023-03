Beim Freeski-Weltcup: Aus dem Heimvorteil auf dem Corvatsch wird nichts

Mit dem dritten Rang beim zweitletzten Weltcup-Event hat Andri Ragettli in Tignes seinen insgesamt 28. Podestplatz geschafft. Weil der Sieg in den französischen Alpen an Birk Ruud ging, ist die Vorentscheidung in der Slopestyle-Disziplinenwertung zuungunsten des Flimsers gefallen. Ragettli hätte beim letzten Wettkampf am Samstag auf dem Corvatsch zwar auf den Heimvorteil zählen können, als Titelverteidiger lag er aber 60 Punkte hinter dem Branchenleader Ruud.