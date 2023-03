Slopestyle-Weltcup auf dem Corvatsch: Ledeux gewinnt, Tanno wird Vierte

Ledeux im zweiten Run überragend

Im zweiten Lauf war die vor allem die französische Konkurrenz zu stark: Tess Ledeux überstrahlte an diesem Tag alle und siegte vor der Schweizerin Sarah Hoefflin. Knapp hinter den beiden folgte die Norwegerin Johanne Killi, die Giulia Tanno mit nur einem Punkt Vorsprung noch vom Podest verdrängte. Trotzdem darf die Bündnerin Tanno sehr zufrieden sein mit dem Resultat, so hatte sie sich in dieser Saison von einer schweren Knieverletzung zurückgekämpft.